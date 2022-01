Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 24 gennaio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:57 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – E’ morto il ventenne che era stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale fiorentino di Careggi dopo essere precipitato dalla tettoia della scala antincendio dell’Isis Gobetti Volta, a Bagno a Ripoli (Firenze). Il giovane era stato soccorso, in codice rosso, in stato di incoscienza, intorno alle 4 di sabato mattina: le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi. Da chiarire le circostanze dell’accaduto.

CONTRORADIO INFONEWS – Serie di aggressioni sabato notte a Firenze, a scopo di rapina e non, per le quali e’ sempre intervenuta la polizia. Un furto poco prima della mezzanotte in via delle Pinzochere, vicino a Santa Croce, nel centro storico di Firenze: l’autore ha rotto una bottiglia di vetro minacciando la vittima, una 23enne a cui ha portato via la borsa.

CONTRORADIO INFONEWS -Un uomo di 43 anni ha denunciato di essere stato colpito con una stampella alla testa da un giovane sui 20 anni in via Giusti intorno a mezzanotte e mezzo. L’aggressione sarebbe stata scatenata da futili motivi. Alle 2 intervento della polizia in piazza della Stazione per un 23enne, che ha riferito di essere stato avvicinato da tre sconosciuti, due dei quali, lo avrebbero colpito con calci e pugni dopo avergli chiesto del denaro. Il 23enne sarebbe poi riuscito a scappare e a chiedere aiuto.

Alle 2.15, nella vicina via del Sole, un 37enne ha invece riferito alla polizia di aver subito un’aggressione da parte di 7 suoi connazionali. Un 45enne mentre era alla fermata della tramvia in piazza Leopoldo sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto che lo avrebbe colpito con un pugno e procurato anche una ferita alla fronte con un’arma da taglio. Alle 5.15 intervento in via di Novoli alla fermata della tramvia Palazzi Rossi dove un 29enne, sarebbe stato avvicinato per un’aggressione a scopo di rapina.

CONTRORADIO INFONEWS -Solidarietà dell’Anm Toscana “al collega Antonio Nastasi in relazione a quanto appreso dalla stampa circa una illecita introduzione nel suo autoveicolo con modalità anomale e inquietanti”: l’episodio risale a giovedì scorso. “In attesa dello sviluppo della attività di indagine – si legge nella nota diffusa dalla giunta esecutiva sezionale dell’Anm Toscana – ci si augura che tale vicenda non sia in alcun modo collegata alla attività professionale del dott.Nastasi”

CONTRORADIO INFONEWS – Anche per la giornata di oggi a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.In totale, spiega un comunicato stampa della società che gestisce il trasporto pubblico su gomma in Toscana, oggi mancheranno per cause, direttamente o indirettamente, legate al Covid, 402 conducenti.