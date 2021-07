Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 20 luglio 2021

Controradio Infonews – “La lotta operaia non si ferma” e “siamo tutti Gkn”: sono alcuni degli slogan gridati dalle migliaia di persone che ieri mattina, in piazza Santa Croce a Firenze, hanno manifestato in occasione dello sciopero generale indetto a sostegno dei 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) per i quali la proprietà ha avviato le procedure di licenziamento collettivo. Gli applausi sono stati tutti per gli operai e i dipendenti della Gkn all’arrivo in corteo aperto da un maxi striscione con su scritto il loro motto, ripreso dalla Resistenza, “insorgiamo”. Presenti vertici territoriali di Cgil, Cisl e Uil, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, i sindaci di Firenze e Prato, Dario Nardella e Matteo Biffoni, e con loro i primi cittadini e i gonfaloni dei 42 comuni della Città metropolitana. I partiti, tante Rsu delle aziende del territorio e quelle associazioni che con azioni concrete stanno sostenendo il presidio permanente davanti allo stabilimento di Campi Bisenzio da dove il prossimo 24 luglio partirà una manifestazione nazionale promossa dal Collettivo di fabbrica.