G8 Genova, 20 anni dopo Reading musicale “Avevamo ragione noi”

G8 Genova, 20 anni dopo. Reading musicale stasera all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze dello scrittore Domenico Mungo nell’anniversario della morte di Carlo Giuliani

20 luglio 2001 / 20 luglio 2021. Nel ventesimo anniversario della morte di Carlo Giuliani durante il G8 di Genova, lo scrittore Domenico Mungo presenta una versione musicata e inedita del suo libro “Avevamo ragione noi”, martedì 20 luglio alle 21,30 all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze. Ingresso libero.

Un reading che non è solo un reading, una colonna sonora molto punk-rock, per una delle peggiori pagine della Repubblica.

Scrittore e docente, Domenico Mungo ripercorre in “Avevamo ragione noi” i giorni che per una generazione avrebbero dovuto essere l’occasione per far sentire la propria voce ai potenti del mondo, ma che per quella generazione si sono trasformati in un incubo.

Il racconto di Mungo, un viaggio a ritroso che parte dall’incubo delle Diaz e di Bolzaneto, attinge a testimonianze reali e le mischia con flash e ricordi di chi fu testimone di quelle terribili giornate. Giornate che Amnesty International definì “la più grande sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale”. “Storie che tracciano un confine netto fra la verità e l’oblio – spiega Mungo – fra la giustizia e il resto. Fra la vergogna e la vergogna”. Con lui sul palco Nino Azzarà alla chitarra e Lorenzo Giorda Al Theremin.

Sarà presente un desk informativo del comitato fiorentino di Mediterranea Saving Humans, la Ong italiana che opera nel Mediterraneo con l’ausilio di alcune navi al fine di soccorrere i migranti https://mediterranearescue.org .

Ultravox Firenze è lo spazio estivo immerso nel verde del parco delle Cascine: prima e dopo lo spettacolo, aperitivi, pizze, cene indiane e drink. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.