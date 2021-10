Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 18 ottobre 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Hanno riaperto alle 7 di stamane i seggi per i ballottaggi alle Comunali che per la Toscana riguardano Sansepolcro e Massarosa; si voterà fino alle ore15. Subito dopo lo spoglio delle schede. E’ del 33,32% l’affluenza alle urne rilevata alle 23 per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni chiamati al voto.

CONTRORADIO INFONEWS – La polizia ha sottoposto a fermo una donna di 33 anni perché ritenuta responsabile dell’aggressione avvenuta ieri nella quale è rimasto gravemente ferito un pisano di 79 anni. E’ ancora in corso di approfondimento il movente dell’aggressione, forse a scopo di rapina. La donna, residente a Pisa, è già nota alle forze dell’ordine.