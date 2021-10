Pisa: 79 aggredito in strada , fermata una donna

Un 79enne di Pisa è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato aggredito in strada, forse a scopo di rapina, da una donna. ‘episodio è avvenuto stamani poco dopo le 10 in via di Pratale

La donna, che ‘gravemente indiziata” del ferimento è stata rintracciata dalla squadra mobile dopo “avere acquisito le testimonianze di passanti e residenti”. E’ ancora in corso di approfondimento il movente dell’aggressione, forse a scopo di rapina ma non si escludono altre ipotesi. La donna, romena, residente a Pisa, è già nota alle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto stamani poco dopo le 10 in via di Pratale, una zona residenziale di Pisa a ridosso del centro, nei pressi di un bar e l’anziano è stato lasciato tramortito a terra sul marciapiede in una pozza di sangue.

“Le pattuglie della squadra volanti e della squadra mobile – prosegue la nota della questura – hanno cinturato la zona, effettuato i rilievi del caso insieme alla polizia scientifica e fatto trasportare l’uomo in codice rosso all‘ospedale di Pisa/Cisanello, dove è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata. La squadra mobile è al lavoro per ricostruire la completa dinamica dei fatti, individuare il movente e fornire al pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica i necessari riscontri probatori”.