Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 18 giugno 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’. CONTRORADIO INFONEWS – Una manomissione al quadro elettrico avrebbe consentito il funzionamento dell’orditoio anche senza la saracinesca di protezione al macchinario abbassata. E’ quanto emerge dagli accertamenti in corso sul macchinario nel quale è stata trascinata Luana D’Orazio , la giovane che ha perso la vita nell’incidente del 3 maggio in un’azienda tessile di Montemurlo. La perizia avrebbe rilevato anche una modifica che avrebbe consentito il funzionamento in automatico: in particolare il pulsante di avvio, che a saracinesca alzata dovrebbe essere inattivo, avrebbe funzionato lo stesso. La perizia sarà consegnata nei prossimi giorni.

CONTRORADIO INFONEWS – Dopo nove ore di interrogatorio, Francesco Lupino, in carcere da settimane con l’accusa di avere ucciso Khrystyna Novak, 29 anni, a Castelfranco di Sotto (Pisa) la notte tra l’1 e il 2 novembre, ha confessato l’omicidio. L’uomo era stato arrestato il 23 marzo scorso, quando ancora non era stato ritrovato il cadavere della donna rinvenuto poi in un casolare vicino a Castelfranco lo scorso 21 maggio. la vittima era la fidanzata di un suo ex socio in affari legati allo spaccio di stupefacenti.

CONTRORADIO INFONEWS – C’era anche Taulant Pasho , attualmente detenuto in carcere a Como dopo l’estradizione dalla Svizzera, alla sepoltura a Castelfiorentino (Firenze) dei resti dei suoi genitori Shpetim e Teuta, i cui corpi sono stati ritrovati nel dicembre 2020 lungo la Fi-Pi-Li, a Sollicciano (Firenze) all’interno di alcune valigie. L’uomo, attualmente tra gli indagati per la morte dei coniugi albanesi di 61 e 59 anni, che scomparvero nel 2015 da Firenze, è stato accompagnato al cimitero dalla polizia penitenziaria che gli ha permesso di assistere alle esequie in disparte.



La prossima settimana oltre 16mila dosi di vaccino Pfizer e Moderna, aggiuntive rispetto alla fornitura prevista, dovrebbero arrivare in Toscana per facilitare la vaccinazione eterologa degli under 60 che devono ricevere il richiamo dopo aver fatto la prima dose con Astrazeneca. CONTRORADIO INFONEWS – Con la progressiva riduzione dei nuovi contagi Covid giornalieri la possibilità di togliere l'obbligo di indossare la mascherina sanitaria all'aperto viene valutata positivamente dal presidente Eugenio Giani pur con dovuta cautela. "Sono convinto che possiamo entrare nel ragionamento di toglierci la mascherina, naturalmente per periodi in cui i contagi sono a questo livello minimo. Poi cosa potrà accadere a settembre è tutto da vedere". La potenziale svolta prende quota in queste ore anche nella triangolazione tra il governo e gli scienziati del Comitato tecnico scientifico e potrebbe essere adottata dall'esecutivo nelle prossime due settimane.

“La disponibilità di docenti per il prossimo anno è inferiore di circa una sessantina di unità rispetto all’anno 2020-2021”. E’ quanto ha detto il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Roberto Curtolo, in audizione in Consiglio regionale. La commissione istruzione dell’assemblea toscana, spiega una nota, sta lavorando a un atto di indirizzo che intende sollecitare il Governo a mettere in campo il cosiddetto ‘organico Covid’, una delle novità dell’emergenza sanitaria pensato per sopperire alle necessità delle scuole che al momento non risulta confermato per il prossimo anno.

Nove condanne e sei assoluzioni a Firenze nel processo in rito abbreviato nato dalle indagini della procura sui parcheggiatori abusivi e su presunte cancellazioni irregolari di multe, vicenda che ha coinvolto tra gli altri un ispettore della polizia municipale fiorentina e alcuni dipendenti della Sas, la società interamente partecipata dal Comune incaricata della gestione del controllo della sosta a pagamento. Rinviati a giudizio altri 13 imputati, per la maggior parte accusati di essere parcheggiatori abusivi. ‘Solo’ è il titolo del romanzo dedicato a Giacomo Matteotti scritto dal senatore Riccardo Nencini che sarà presentato oggi alle 17.30 all’Altana della Biblioteca delle Oblate. Con l’autore sarà presente l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi. La partecipazione è gratuita su prenotazione.

Non si placa la polemica in merito ai blocchi di cemento posizionati dal Comune per chiudere l’accesso, assieme a paletti e ad una grossa corda, al sagrato della basilica di Santo Spirito. Anche molti residenti incontrati in strada si sono detti contrari al nuovo ‘allestimento’. Se da un lato alcuni vorrebbero una chiusura ancora maggiore, con una vera e propria cancellata, proposta appoggiata anche dalla Lega, le proteste per i blocchi non si fermano. Sui social è stato diffuso l’annuncio di una ‘jam session’ musicale sul sagrato stasera a partire dalle 21.