Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 18 gennaio 2022

Controradio Infonews: ultim’ora, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Non risultano esserci feriti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, nell’incendio che ha coinvolto ieri sera il capannone di abiti usati a Oste, frazione di Montemurlo. Il capannone sarebbe stato chiuso e senza persone quando le fiamme sono divampate. Sul posto è giunto anche il sindaco di Montemurlo Simone Calamai. Proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento. Sul posto 2 squadre, 2 autobotti ed una botte scarrabile.

CONTRORADIO INFONEWS – Prosegue il tour del camper di “GiovaniSìVaccinano a scuola” in Toscana. Oggi farà tappa al Liceo Scientifico Anna Maria Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino, dove è in programma anche la visita del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi. L’accesso alla vaccinazione presso il camper sarà libero, senza prenotazione, dalle ore 12 alle 13.30. A chi farà la prima dose sarà rilasciata la prenotazione per la seconda.

CONTRORADIO INFONEWS – Rivedere le quarantene e i provvedimenti di sanita’ pubblica in senso “meno rigido”, escludendo, ad esempio, i guariti e i vaccinati dalle misure di quarantena; aumentare per ogni ordine e grado di scuola, il numero di alunni positivi oltre il quale tutta la classe viene messa a casa: sono alcune delle richieste avanzate dal comitato Priorita’ alla Scuola (Pas) di Firenze nei confronti del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

CONTRORADIO INFONEWS – Respinto il ricorso presentato dei magistrati della procura fiorentina che indagano sull’inchiesta per i presunti bandi pilotati a Medicina. Per i pm avrebbero fatto parte di un “sistema di potere” messo in piedi per spartirsi a tavolino cattedre e concorsi nella facoltà. Ma per i giudici del tribunale del Riesame possono restare al loro posto. È stato respinto il ricorso con cui i magistrati chiedevano di interdire dalle loro funzioni alcuni tra i principali indagati della (presunta) “concorsopoli” a Careggi.

Avrebbe anche minacciato di morte la sua cliente, il tassista ripreso da un video mentre colpisce con calci e schiaffi una donna a Firenze, durante una lite nata per una corsa. E’ quanto ha riferito la stessa vittima, una 32enne canadese. La donna ha presentato querela per lesioni personali aggravate.

Contro il rischio del dilagare fra i suini della peste africana il presidente della Regione, Eugenio Giani, firma l’ordinanza che sospende fino al 31 gennaio compreso la caccia al cinghiale nell’intera provincia di Massa Carrara. Il provvedimento rientra in una logica di prevenzione a seguito dei primi casi di suini infetti registrati in provincia di Alessandria e in Liguria vicino ai confini con la Toscana.