Firenze: vaccinati 4mila bambini tra 5 e 11 anni

Si tratta del 20% dei bambini di quella fascia d’età. Per la fascia 12-17 anni la campagna era iniziata e siamo a oltre il 75%

“La campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni ha dato risultati importanti nell’arco di poche settimane: nel Comune di Firenze sono circa 4mila i bambini vaccinati, su un totale di 20200, dunque praticamente il 20%.Per i bambini compresi nella fascia d’età tra i 12 e i 17 anni la campagna era iniziata e siamo a oltre il 75%, con 13800 ragazzi vaccinati su 18300. Ad oggi poi nei 24 istituti comprensivi fiorentini risultano circa 115 quarantene attive e circa 120 sorveglianze attive, poi la situazione varia di momento in momento”.

A fare il punto l’assessore all’educazione del Comune di Firenze Sara Funaro. Funaro ha lanciato anche una proposta al Governo per alleggerire le quarantene nelle scuole primarie: “La proposta – ha spiegato -, che è da legare alla crescita della campagna vaccinale, è quella di uniformare il sistema per le primarie, in modo che sia uguale a quello delle scuole secondarie inferiori e superiori. Dunque, ad esempio, se ci sono due bambini positivi in classe si può attivare la sorveglianza attiva per quei ragazzi che hanno ricevuto la vaccinazione ma con la possibilità di proseguire in presenza”.

Secondo Funaro “questa sarebbe una risposta concreta, per dare uniformità di applicazione alle scuole e un aiuto alle famiglie: consentirebbe di portare il più possibile i bambini in presenza all’interno delle scuole e darebbe un incentivo alla campagna vaccinale”.