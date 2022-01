Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 14 gennaio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:56 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Si chiamava Paolo Fiorentino il senzatetto accoltellato e ucciso ieri all’interno di un fabbricato nella ex colonia Vercelli a Marina di Carrara (Massa Carrara). Aveva 46 anni ed era originario della provincia di Chieti. Per l’omicidio fermato Francesco Di Blasi, 67 anni. Il cadavere e’ stato stato ritrovato da una donna che spesso gli portava da mangiare e lo aiutava con qualche faccenda domestica. Ancora al vaglio degli inquirenti i motivi all’origine della lite in seguito alla quale Fiorentino sarebbe stato colpito a morte.

CONTRORADIO INFONEWS – Da oggi apre il nuovo reparto Covid all’ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo (Firenze). Diciotto letti per cure a bassa intensita’ accoglieranno contagiati non gravi. E’ stato riconvertita un’area assistenziale dell’ospedale, la Medicina A, che ha chiuso per diventare interamente reparto Covid. I pazienti Covid che saranno ricoverati da oggi potranno arrivare dal territorio ma anche da altri ospedali sia piu’ vicini, come Santa Maria Nuova, ma anche da piu’ lontano come Ponte a Niccheri, Prato o Empoli.

CONTRORADIO INFONEWS – Al via una nuova procedura messa a punto dalla Regione Toscana per consentire alle farmacie di registrare tutti gli esiti dei tamponi pregressi, che non sono stati caricati correttamente sulla piattaforma regionale al momento del test. L’intervento della Regione fa seguito alle numerose segnalazioni di cittadini che non sono riusciti a visualizzare il referto sulla piattaforma regionale dopo avere effettuato il tampone antigenico rapido in alcune farmacie, indipendentemente dal fatto che fosse risultato positivo o negativo.

CONTRORADIO INFONEWS – Anche per la giornata di oggi a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando anche molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale. A cio’ si aggiunge anche lo sciopero di 4 ore indetto a livello nazionale e che coinvolgera’ anche il servizio di At, diversamente articolati per provincia.

Oggi i lavoratori Aamps sciopereranno a Livorno per l’intera giornata e dalle 9.30 alle 13 effettueranno un presidio davanti alla sede dell’azienda, in via dell’Artigianato. La protesta, sostenuta da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, si legge in una nota, è determinata dalle mancate risposte dell’azienda in relazione “alle rivendicazioni in tema di carichi di lavoro e di sicurezza dei lavoratori”.

Oggi la ministra della Giustizia Marta Cartabia sarà in visita al carcere di Sollicciano, insieme al sindaco Dario Nardella. Anticipazioni su Controradio e Controradio.it