Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 13 luglio 2021

Controradio Infonews – E’ annunciata per giovedì la convocazione del tavolo sui licenziamenti dei lavoratori della Gkn , lo stabilimento di componentistica per auto di Campi Bisenzio (Firenze). Si terrà il 15 luglio alle 14, al Mise a Roma. Intanto un primo atto amministrativo contro la chiusura dello stabilimento è arrivato dal sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi: l’atto, già entrato in vigore, vieta a camion e tir di avvicinarsi al perimetro aziendale. Proprio per il 15 luglio, o al massimo per il 16, i sindacati indiranno anche lo sciopero generale nell’area fiorentina.

Controradio Infonews – Una nuova informativa della guardia di finanza è stata depositata dall’accusa nel corso dell’udienza preliminare nata dell’inchiesta su presunte irregolarità nella procedura di selezione per la chiamata di un professore associato di cardiochirurgia del dipartimento di medicina sperimentale dell’ Università di Firenze . Per la vicenda il procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli ha chiesto il rinvio a giudizio per nove persone. La prossima udienza è fissata per l’8 settembre.

Controradio Infonews – Oggi il segretario Pd Enrico Letta dovrebbe annunciare la candidatura per il seggio alla Camera el collegio senese lasciato vacante da Padoan per cui si vota in autunno. L’annuncio formale potrebbe darlo stasera alla direzione del Pd senese che si riunisce. Dopo un mese di valutazioni e attese nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità.

“Ci è stato garantito che i cantieri si concluderanno entro il 30 agosto: siamo vigili e confidiamo che i termini vengano rispettati”. E’ quanto affermano in una nota i sindaci di San Casciano in Val di Pesa, Impruneta, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, che hanno incontrato i vertici della Direzione di Tronco di Firenze di Aspi per il tavolo sulla viabilità, nel quale è stata analizzata la situazione del tratto fiorentino della A1 interessato da alcuni cantieri. I sindaci hanno espresso soddisfazione per la proposta di esenzione del pedaggio anche per il tratto Firenze Sud-Impruneta, a partire dalla mezzanotte di mercoledì 14

Controradio Infonews – La polizia ha individuato e denunciato una persona ritenuta responsabile dell’accoltellamento di un giovane di 26 anni ad Empoli nel corso dei festeggiamenti per la conquista, da parte della Nazionale italiana, degli Europei. Secondo quanto emerso al momento il 26enne sarebbe stato raggiunto da quattro colpi di arma da taglio. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Empoli in ambulanza, adesso viene comunque considerato fuori pericolo di vita.

Una donna è morta dopo essere stata investita da un treno regionale sulla linea Firenze-Pisa, all’altezza del passaggio a livello di Putignano, alla periferia di Pisa. Secondo quanto appreso, la donna, una 50enne residente vicino al luogo dell’incidente, stava attraversando i binari con sbarra abbassata e non avrebbe sentito e visto il treno arrivare.