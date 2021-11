Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 12 novembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:03 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Intervento della polizia ieri pomeriggio fuori da una scuola superiore di Firenze dove uno studente 17enne sarebbe stato aggredito da un gruppetto di coetanei. Il ragazzino, che avrebbe ricevuto pugni al volto, è stato portato all’ospedale di Santa Maria Nuova. Ad avvisare gli agenti sono stati alcuni docenti, accorsi fuori dalla scuola. Gli autori, tre o quattro ragazzi, si sarebbero allontanati prima dell’arrivo della polizia che adesso sta effettuando accertamenti.

CONTRORADIO INFONEWS – Il presidente del tribunale di Lucca Gerardo Boragine ha sospeso le udienze penali fino a lunedì a causa di un focolaio Covid che coinvolge cinque dipendenti della sezione penale. Da ieri iniziate le operazioni di sanificazione delle aule e degli uffici e nei prossimi giorni sarà completata la sanificazione dell’intero palazzo di giustizia dove ha sede anche la procura della Repubblica. Intanto da oggi verrà avviata una operazione di screening e tracciamento dei contatti avuti dai dipendenti.

CONTRORADIO INFONEWS – In Toscana, negli hub vaccinali ancora aperti, per favorire la somministrazione della terza dose di vaccino antiCovid è ancora attivo il ‘libero accesso’ senza prenotazione per tutte le categorie previste purché siano passati sei mesi dalla seconda dose. A tutti vengono somministrati Pfizer o Moderna. La terza dose viene data a soggetti fragili, ospiti e personale delle Rsa, personale sanitario, chi ha avuto il vaccino J&J (tutte età con seconda dose da almeno 6 mesi), anziani sia sopra gli 80 anni, sia nella fascia 60-79 anni e anche chi ha fatto un vaccino non riconosciuto da Ema e Aifa.



principe con cui estendere ulteriormente la lotta”. Per domenica 21 novembre il Collettivo annuncia “un’assemblea nazionale di lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati, al presidio Gkn”. Il Collettivo di Fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio ha annunciato su Fb una manifestazione per la mattina del 20 novembre a Firenze. “Convergiamo sullosciopero studentesco di Firenze”, affermano gli operai, secondo cui “lo sciopero generale e generalizzato sarebbe lo strumentoprincipe con cui estendere ulteriormente la lotta”. Per domenica 21 novembre il Collettivo annuncia “un’assemblea nazionale di lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati, al presidio Gkn”.