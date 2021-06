Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 11 giugno 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS: Confermata in Corte di appello a Firenze una condanna per bancarotta all’ex parlamentare Denis Verdini, con riduzione della pena dai 4 anni e 4 mesi del primo grado a 3 anni e 10 mesi. Si tratta di un crac di ditte edili in cui fu coinvolto da presidente del Credito cooperativo fiorentino. La Corte ha dichiarato la prescrizione per l’altro reato, quello di bancarotta preferenziale.

CONTRORADIO INFONEWS: Un 19/enne, originario del Senegal e residente in provincia di Pisa, è morto annegato nel pomeriggio di ieri a Tirrenia. Il giovane era in spiaggia insieme al fratello e ad altri amici. La comitiva, si sarebbe tuffata in acqua e la corrente ha trascinato al largo i giovani, che hanno iniziato a gridare chiedendo aiuto. I bagnini sono riusciti a riportarne a riva salvi soltanto quattro: il 19/enne è stato trovato più tardi ormai privo di vita. Il pm di turno ha disposto l’autopsia e che la salma venisse condotta all’istituto di medicina legale di Pisa.

CONTRORADIO INFONEWS: Ci saranno accertamenti irripetibili sui telefoni cellulari dei quattro giovani indagati – di cui tre maggiorenni agli arresti domiciliari – di una presunta violenza sessuale di gruppo denunciata a Siena da una 21enne. Durante gli interrogatori di garanzia i legali dei due indagati andati davanti al gip hanno chiesto al giudice la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Lunedì 14 giugno si terrà il terzo interrogatorio di garanzia per l’altro arrestato, un calciatore tesserato per una società di serie A dove è in rosa nel settore giovanile.

Vaccini a giovani dai 12 ai 16 anni. La Toscana prende tempo. “Forse è bene farlo un pochino dopo gli altri, perché conosciamo meglio i vaccini, le loro caratteristiche. Lo ha detto il presidente Giani a Prato annunciando di voler procedere alla vaccinazione dei giovanissimi a settembre, prima dell’inizio della scuola. Intanto secondo l’osservatorio Gimbe la vaccinazione con ciclo completo ha raggiunto in Toscana il 26,1% della popolazione a cui si deve aggiungere un ulteriore 50,2% solo con prima dose.

CONTRORADIO INFONEWS: In seguito alla chiusura del centro commerciale di Ponte a Greve a Firenze a causa del rogo scoppiato la scorsa settimana Mediaworld ha attivato la cassa integrazione per i dipendenti della struttura. Lo rende noto Valerio Fabiani, consigliere del presidente della regione Eugenio Giani per il lavoro e le crisi aziendali, è intervenuto alla riunione del tavolo regionale tra Arti e il negozio del gruppo Mediaworld ‘Firenze 2’.

Nei parchi e nei giardini di Firenze sarà vietato fumare. Il provvedimento, proposto dall’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re, è contenuto nel nuovo piano della qualità dell’aria 2021-2023 e si tradurrà in un’ordinanza a firma del sindaco Dario Nardella in cui saranno previste anche sanzioni.