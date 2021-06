Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 4 giugno 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:08 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews: è sotto controllo l’incendio divampato ieri pomeriggio nella struttura della Coop di Ponte a Greve a Firenze. Non ci sono feriti e la struttura è stata evacuata. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e sono proseguite anche durante la notte. I cittadini che abitano nella vicinanze sono invitati a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi. Il rogo sarebbe stato scaturito durante dei lavori di impermeabilizzazione del tetto. Il centro rimane momentaneamente chiuso.

Controradio Infonews: silos pericolante, evacuate 4 famiglie e 6 negozi a Camaiore. E’ un cedimento del terreno su cui poggiava la struttura il motivo per il quale la cisterna si è inclinata pericolosamente verso la facciata di un’abitazione, durante le fasi di riempimento con del cemento. Oltre ai vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenute anche squadre da Massa Carrara oltre ad una autogrù. Il silos è stato assicurato a dei cavi di acciaio per metterlo in sicurezza.

Controradio Infonews: In Toscana partono le vaccinazioni contro il Covid nelle aziende. E i primi a beneficiarne saranno cassiere e cassieri dei supermercati. A seguire gli altri lavoratori. L’immunizzazione è estesa ai parenti di primo grado e ai conviventi. Il primo appuntamento con le somministrazioni aziendali è fissato per il 7 giugno alle 9 a villa Ragionieri a Sesto Fiorentino.

In Toscana si apriranno inoltre lunedì 7 giugno le prenotazioni del vaccino anti Covid per gli over 16. Si parte con i nati nel 1992-1993;

Il gup di Firenze ha disposto il rinvio a giudizio per l’ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi , accusato di falso ideologico nell’ambito di un’inchiesta su presunte irregolarità nelle spese sostenute nella campagna elettorale per le elezioni regionali del 2015. A processo anche il commercialista Luciano Bachi, in qualità di suo mandatario elettorale. La prima udienza è fissata per il 18 febbraio 2022.

Affluenza al 63,37% nel primo dei due giorni di votazioni per eleggere il nuovo rettore dell’ Università di Firenze per il periodo 2021-2027. Raggiunto, spiega una nota dell’Ateneo, il quorum previsto per la validità della votazione. I candidati in corsa sono Gaetano Aiello e Alessandra Petrucci. Oggi il voto sarà aperto dalle 9 alle 14.30.

Controradio Infonews: in occasione della prima rappresentazione dell’opera ‘La Forza del Destino’, alle 19.00 il Maggio Musicale Fiorentino ricorda Carla Fracci con una corbeille di rose e fiori bianchi nel centro del grande foyer di platea del Teatro del Maggio.