Coop, incendio sotto controllo ma “I residenti sono invitati a chiudere le finestre e a non esporsi ai fumi”

Firenze, un comunicato di Palazzo Vecchio fa sapere che sarebbe sotto controllo l’incendio divampato oggi nella struttura della Coop di Ponte a Greve. Non ci sono feriti e la struttura è stata prontamente evacuata.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato sul tetto del supermercato Coop sono ancora in corso e continueranno anche durante la notte. I cittadini che abitano nelle vicinanze sono invitati a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi.

“La situazione è sotto controllo – ha dichiarato l’assessore alla protezione civile Elisabetta Meucci – ed è importante che i residenti non si espongano ai fumi che continueranno fino al completo spegnimento”.

Nell’ultimo comunicato delle 20:00 circa, i dei Vigili del Fuoco del Fuoco di Firenze dicevano: ” Continuano le operazioni di spegnimento presso il centro commerciale di Ponte a Greve e proseguiranno per tutta la notte. Le squadra VF intervenute si sono trovate in presenza di un tetto ventilato, che per caratteristiche rende più lunghe e difficoltose le operazioni di spegnimento. I comandi intervenuti, oltre a quello di Firenze competente per territorio, sono stati: Prato, Pistoia, Livorno, Siena, Grosseto, Pisa e Bologna. Anche la Protezione Civile ha messo a disposizione due autobotti per il rifornimento d’acqua. Il centro commerciale rimane momentaneamente chiuso”

Da alcuni video pervenuti alla nostra redazione si può tuttavia vedere, che il supermercato ha subito gravi danni, con scaffali crollati e merce rovinata e sparsa un po’ dappertutto.