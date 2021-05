Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 25 maggio 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:06 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.



Intanto per i 30enni il governatore toscano Eugenio Giani ha spiegato di ritenere possibile il via alle prenotazioni dalla prossima settimana. Controradio infonews: Open day vaccinale in Toscana con Astrazeneca aperto a chi ha più di 40 anni , senza bisogno di prenotazione. La prima a partire oggi sarebbe la Asl Toscana centro poi mercoledì dovrebbe toccare alle Aziende sanitarie Toscana sud est e Toscana nord ovest: in totale sarebbero circa 13.000 le dosi a disposizione Intanto per i 30enni il governatore toscano Eugenio Giani ha spiegato di ritenere possibile il via alle prenotazioni dalla prossima settimana.

Controradio infonews: Oggi verranno presentanti ufficialmente in Regione gli accordi con medici di medicina generale, farmacie e odontoiatri “Il problema è che non arriva la massa di vaccini cheattendevamo”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani. AstraZeneca, Johnson & Johnson e Moderna non hanno ancora fatto sapere quante siero saranno in grado di mandare a giugno. A rischio dunque la partenza delle vaccinazioni nelle aziende.

Sono tornate a casa in via di guarigione mentre il marito starebbe peggiorando. E’ quanto riferisce Simonetta Filippi , la donna rimpatriata con un volo privato sanitario dall’India, insieme al marito Enzo Galli e alla figlia appena adottata, lo scorso 8 maggio. Invece l’uomo è sempre ricoverato a Careggi e le sue condizioni sono tuttora gravi.

Controradio Infonews: “Un altro incidente sul lavoro, in un cantiere in viale Lavagnini a Firenze. Siamo stufi di commentare questi episodi, diciamo una volta di più che bisogna fermare la strage sul lavoro. Saremo in piazza della Signoria mercoledì 26 maggio (in un flash mob), nell’ambito della mobilitazione nazionale unitaria”. Lo annunciano i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Firenze riguardo alla caduta in un tombino di un cantiere di un operaio di una ditta che sta effettuando lavori alla rete dell’acquedotto nel capoluogo toscano. Il lavoratore è in ospedale in prognosi riservata.

Nuovo presidio USB dei lavoratori di Toscana Aeroporti Handling e delle società degli appalti, oggi dalle 15.00 in concomitanza con lo svolgimento del Consiglio regionale, per manifestare contro la vendita di TAH

Controradio Infonews: Alle ore 18 presidio di fonte all’Ufficio scolastico regionale di Via mannelli 113 a Firenze promosso da Priorità alla Scuola Firenze che aderisce alla settimana di mobilitazione nazionale per chiedere che l’avvio dell’ anno scolastico a settembre sia in presenza e in continuità, con il potenziamento degli organici e degli spazi e senza classi pollaio.

Codice giallo in Toscana per vento con forti raffiche di libeccio attese sull’alto Mugello fino alle 15 di martedì 25 maggio.