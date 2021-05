Coppia rientrata da India: donna e figlia a casa positive, marito ricoverato

Marito ancora a Careggi in “condizioni cliniche complicate”, la coppia rimpatriata con un volo privato sanitario dall’India

“Siamo tornate a casa, io sto molto meglio. Sia io che mia figlia siamo ancora tutte e due positive al Covid, ma siamo in via di guarigione, mio marito invece non sta affatto bene, sta peggiorando”: quanto riferisce Simonetta Filippi, la donna rimpatriata con un volo privato sanitario dall’India. Era tornata insieme al marito Enzo Galli e alla figlia appena adottata, lo scorso 8 maggio.

Invece è sempre ricoverato a Careggi il marito, Enzo Galli: le sue condizioni sono tuttora gravi. La coppia di Campi Bisenzio (Firenze) è rimasta bloccata circa una settimana a New Delhi in piena emergenza Covid perché la donna era risultata positiva al tampone di controllo prima della partenza.

Dopo il rientro in Italia anche il marito e la figlia sono risultati positivi al Covid. “Mia figlia è risultata positiva al Meyer – aggiunge – ma è sempre stata asintomatica. Sta bene, con lei il personale del Meyer è stato meraviglioso”. “Mio marito – aggiunge Simonetta Filippi – non va affatto bene, a Careggi gli stanno facendo la terapia cortisonica, ma ha solo mezzo polmone funzionante, le condizioni cliniche sono complicate. E’ arrivato a Careggi in blocco respiratorio e ora sta peggiorando. Sto chiedendo all’ospedale di sottoporlo alla terapia con plasma iperimmune, stiamo cercando tutte le vie”. “Per fortuna siamo tornati in Italia giusto in tempo” ha concluso la donna ringraziando il suo avvocato e l’aiuto degli amici.

La famiglia è rimasta bloccata oltre una settimana in India perché la donna è risultata positiva al Covid durante un viaggio per adottare una bambina, con il marito Enzo Galli. Simonetta Filippi e suo marito Enzo Galli erano arrivati in India il 19 aprile, la coppia si era recata a New Delhi per prendere la figlia adottiva assieme ad altre settanta famiglie, ciascuna arrivata nel paese con un ente che ha curato le pratiche per l’adozione internazionale.