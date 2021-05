Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 24 maggio 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:50 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Vaccini over 60, proseguono anche oggi le vaccinazioni straordinarie in alcuni hub dell’Asl Centro, dedicate agli over 60 secondo quanto previsto dal piano regionale che ha dato il via libera ieri alla prima giornata del ‘Vaccino day’ straordinario. Gli over 60, che non si sono ancora vaccinati con la prima dose, spiega la Asl in una nota, possono recarsi senza prenotazione nei seguenti hub territoriali: Pellegrinaio Novo di Prato dalle 13 alle 20 (disponibili 100 dosi); Casa del Popolo di Grassina (Firenze) dalle 10 alle 20 ( disponibili 300 dosi); Palasport di Montecatini Terme (Pistoia) dalle 11 alle 21 (disponibili 100 dosi); Sesa di Empoli dalle 16 alle 21 (disponibili 100 dosi).

L’iniziativa, si ricorda, “è finalizzata ad un incremento della copertura vaccinale nella popolazione più anziana e pertanto è stato concordato di sperimentare nella giornata di oggi un limitato accesso libero per la prima dose di Pfizer”.

Intanto in due giorni, contro i tre previsti inizialmente, il Giglio e Giannutri sono diventate isole ‘Covid free’. Adesso l’appuntamento è per la somministrazione della seconda dose venerdì 2 luglio e sarà tutto organizzato in un solo giorno. Controradio Infonews: “Con il sacrificio della vita Giovanni Falcone , Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro ci hanno dimostrato l’amore per l’Italia, quella che vive nel solco della legalità. Oggi sta a noi continuare a dar gambe al loro insegnamento senza dimenticarli mai!” Lo afferma il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in un post su Facebook nel 29/o anniversario della strage di Capaci.

Controradio Infonews: E’ ricoverato in un ospedale di Bologna, dove è stato trasportato con l’elisoccorso, un uomo di 67 anni coinvolto in un incidente avvenuto in Alto Mugello, nel comune di Firenzuola (Firenze) in una zona impervia. Secondo le prime informazioni l’uomo è caduto mentre viaggiava su un mezzo a motore, sembra un quad.