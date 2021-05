Firenze, proseguono anche lunedì le vaccinazioni straordinarie per gli over 60 in alcuni hub dell’Asl Centro, dedicate agli over 60 secondo quanto previsto dal piano regionale che ha dato il via libera domenica alla prima giornata del ‘Open day’ straordinario.

Gli over 60, che non si sono ancora vaccinati con la prima dose, spiega la Asl in una nota, possono recarsi senza prenotazione nell’Open day, nei seguenti hub territoriali: Pellegrinaio Novo di Prato dalle 13 alle 20 (disponibili 100 dosi); Casa del Popolo di Grassina (Firenze) dalle 10 alle 20 ( disponibili 300 dosi); Palasport di Montecatini Terme (Pistoia) dalle 11 alle 21 (disponibili 100 dosi); Sesa di Empoli dalle 16 alle 21 (disponibili 100 dosi). L’iniziativa, si ricorda, “è finalizzata ad un incremento della copertura vaccinale nella popolazione più anziana e pertanto è stato concordato di sperimentare nella giornata di domani un limitato accesso libero per la prima dose di Pfizer”.

Intanto sono stati in molti quelli che hanno approfittato della prima giornata di Open day in Toscana.

Tanti in fila al PalaGiannelli di Siena domenica sera per la possibilità per gli over 60 di potersi vaccinare senza prenotazione: a partire dalle 20 e fino alle 23, 300 le dosi disponibili. “La campagna di vaccinazione – commenta Simona Dei, direttore sanitario dell’Asl Toscana sud est, che era presente alle 20 all’apertura del Vaccino day per accogliere i primi cittadini – sta proseguendo velocemente e conquista nuove fasce orarie e nuove modalità per raggiungere l’obiettivo finale: proteggere la popolazione nel minor tempo possibile e con modalità di accesso sempre più facili”. Presenti al centro vaccinale medici di medicina generale e Usca per effettuare l’anamnesi.

Successo per l’open day vaccinale serale al Centro Affari di Arezzo. Sono decine le persone che si sono presentate alla vaccinazione serale. Stando a quanto riferito dai responsabili le code sono ordinate, due le difficoltà quello di riempire i fogli sul momento e la seconda dose fissata per il 15 agosto. Da qui il 90 per cento decide di fare comunque il vaccino mentre il dieci per cento abbandona. Alcuni cittadini hanno invece mostrato perplessità su Astrazeneca. “Con il passare dei minuti la folla aumenta – spiegano i sanitari – 300 le dosi disponibili”. Vaccinazioni senza prenotazioni stasera anche a Siena e a Grosseto, che fanno sempre riferimento, come Arezzo, alla Asl Toscana sud est. Disponibili per ciascuno dei tre centri – Pala Giannelli a Siena, Aurelia Antica a Grosseto e appunto il Centro Affari ad Arezzo – 300 dosi. con orario dalle 20 alle 23.

Per l’open day per gli over 60 oggi al centro vaccinale Pellegrinaio a Prato sono state tutte ‘assegnate’ le 160 dosi messe a disposizione, con le somministrazioni al via dalle 17. Domenica nello stesso centro vaccinale erano anche in programma altre 311 somministrazioni prenotate. Per il territorio della Asl Toscana centro, l’open day odierno per gli over 60 comprendeva anche il centro vaccinale del Palasport a Reggello (Firenze), con 160 dosi disponibili.

Da domenica mattina sono stati più di 200 i cittadini over 60 che hanno partecipato all’open day con accesso libero senza prenotazione, organizzato sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest nei centri vaccinali di Carrara, Pontedera e Venturina. In queste strutture sono state infatti messe a disposizione dosi aggiuntive di vaccino AstraZeneca: in totale disponibili 1.200 dosi. Nell’hub di Marina di Carrara (Massa Carrara) oltre a quelli destinati alle persone già prenotate, la disponibilità odierna è di 500 vaccini in più di AstraZeneca), in somministrazione dalle 8.30 fino alla mezzanotte, con limite per la presentazione a Carrarafiere alle 23.30. Alle 13 di oggi erano state vaccinate 57 persone over 60 in più. Non si sono verificate file eccessive, fanno sapere dalla Asl, e gli operatori all’ingresso hanno fatto mantenere le distanze previste dai protocolli di sicurezza anti Covid.