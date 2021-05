I messaggi in ricordo di Giovanni Falcone

In occasione dell’anniversario della scomparsa del magistrato Giovanni Falcone, avvenuta a Capaci 29 anni fa, sono stati numerosi i ricordi e i messaggi di ringraziamento diffusi dai politici attraverso i propri canali di comunicazione e profili social.

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha onorato il ventinovesimo anniversario dalla morte di Falcone con un tweet sul proprio profilo: “Non dimenticheremo mai #GiovanniFalcone e tutti coloro che persero la vita. La mafia si può e si deve sconfiggere”.

Anche il Ministro della Salute Roberto Speranza ha colto l’occasione per ricordare la figura di Giovanni Falcone con un post su Facebook: “Il 23 maggio del 1992 le vite di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro furono spezzate nella strage di Capaci. Non smetteremo mai di lottare per liberare il nostro Paese dalla Mafia”.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, tramite il proprio canale Telegram, ha ricordato l’anniversario della strage di Capaci: “Con il sacrificio della vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro ci hanno dimostrato l’amore per l’Italia, quella che vive nel solco della legalità. Oggi sta a noi continuare a dar gambe al loro insegnamento senza dimenticarli mai”.

A queste dimostrazioni di “Come ogni 23 maggio, il pensiero va a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Con l’impegno a non dimenticare mai, a non piegarsi mai, a continuare a combattere ogni giorno per la legalità e contro tutte le mafie”. Lo ha scritto su Fb il presidente del del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, nel 29/o anniversario della strage di Capaci.