Controradio Elezioni 2019: dirette e speciali da domenica in fm e on line

Controradio speciale elezioni – A partire da domenica notte su tutti i nostri canali seguiremo lo spoglio con dirette, approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale.

Controradio seguirà lo spoglio elettorale delle Europee a partire dalle 23.00 di domenica in collegamento con Popolare Network. Ed ancora lunedì dalle 6.30 alle 10.00 con i risultati definitivi.

Lunedì 27 maggio dalle 14.00 in diretta non stop i risultati delle amministrative in Toscana: i commenti degli ospiti in studio e i collegamenti dai comitati elettorali.

Non perdete lo speciale elezioni di Controradio. Potrete seguirlo su: FM 93.6 – 98.9, CON LA APP Controradio Firenze, SUL SITO www.controradio.it e sulla PAGINA FACEBOOK Controradio Firenze.

