Contraffazione, sequestrati accessori e borse per oltre 6000 pezzi

Accessori di vario tipo e borse, tutti con marchio falsificato, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in un capannone a Sesto Fiorentino (Firenze), nella disponibilità di più ditte individuali operanti nel settore della produzione di abbigliamento e accessori.
Accessori di vario tipo e borse, tutti con marchio falsificato, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in un capannone a Sesto Fiorentino (Firenze), nella disponibilità di più ditte individuali operanti nel settore della produzione di abbigliamento e accessori. L’operazione, condotta dai militari del 2/o nucleo operativo metropolitano Firenze, ha portato anche alla denuncia, spiega una nota della Guardia di Finanza, del responsabile dell’attività commerciale controllata per contraffazione. In corso ulteriori indagini per ricostruire i canali di approvvigionamento, la rete di distribuzione e i relativi flussi finanziari, oltre a verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.