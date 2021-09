🎧 Congresso SIUD, 500 delegati, ripartono i grandi congressi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:22 Share Share Link Embed

Firenze, con 500 delegati da giovedì) 24 a sabato 25 settembre al Palazzo dei Congressi si svolge il 45° Congresso Nazionale della SIUD (Società Scientifica Italiana di Urodinamica) unitamente al 19° Congresso Nazionale Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche (FIO),

Questo congresso è il primo a livello nazionale, ad avere un alto numero di partecipanti dopo lo stop decretato dalla pandemia, e rappresenta un forte segnale di ripartenza per il settore dei congressi così importante nell’economia fiorentina.

In podcast l’intervista al presidente del congresso presidenti del congresso, Vincenzo Li Marzi, a cura di Gimmy Tranquillo.

Fra i partecipanti i presidenti del congresso, Vincenzo Li Marzi e Sergio Serni, il presidente SIUD, Marco Soligo insieme ai presidenti onorari Marco Carini e Giulio Del Popolo.

L’evento, che torna a Firenze dopo le edizioni del 1992 e del 2012, rappresenta un appuntamento fondamentale per gli avanzamenti degli studi e delle ricerche nel campo dell’urologia funzionale e della neuro-urologia con un programma scientifico, a cura di Gianfranco Lamberti e Stefania Musco, suddiviso in sessioni multidisciplinari, letture magistrali, workshop monotematici e sessioni di comunicazioni.

Per la prima volta sarà presente una sessione riservata all’incontro con alcune associazioni di pazienti, in modo da poter avere un confronto live diretto.

“L’evento – ha dichiarato l’assessore a fiere, congressi e turismo del Comune di Firenze, Cecilia Del Re – rappresenta un segnale importante di rilancio di Firenze come destinazione congressuale, un comparto fondamentale non solo per le aziende e l’indotto, ma anche come elemento decisivo per combattere il turismo mordi e fuggi e portare a Firenze visitatori con una maggiore permanenza media e attenzione alla nostra città”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere riusciti, rispettando tutte le normative, ad organizzare in presenza questo importante congresso clinico medico – ha commentato Vincenzo Li Marzi, presidente del Congresso – “È il primo grande evento nazionale di questo tipo che coinvolge più di cinquecento persone. L’occasione di confronto, di analisi di dialogo legate a patologie, diagnosi ma soprattutto cure, sono le caratteristiche che contraddistinguono la Siud e la sua missione”.