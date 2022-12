Confartigianato Firenze, Sorani: “Il digitale è il presente”

Toscana, Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze, in occasione di un evento alle Murate sull’artigianato, si è espresso a proposito del digitale e dello stato di salute del settore.

“Il digitale -dice Sorani- non è il futuro ma il presente. Oggi abbiamo presentato il lavoro di 10 imprese, legate al mondo della pelletteria, del vetro e del mosaico, principalmente dunque all’artigianato artistico: grazie al digitale, alcune aziende hanno avuto un aumento” delle vendite “anche del 200-300%”, dal post lockdown a oggi.

“Ci sono luci e ombre – ha sottolineato -. Se pensiamo alla produzione i costi dell’energia creano problemi. All’interno delle ombre possiamo mettere anche il settore dell’edilizia, che rappresenta più della metà dell’artigianato, dove i problemi sono legati al futuro del Superbonus: non abbiamo chiaro cosa accadrà.”

“Le luci -conclude Sorani- arrivano dall’artigianato artistico, che è in grado di attrarre i più giovani. C’è una forte richiesta di manodopera e di prodotto”.

Le dichiarazioni dell’assessore Cecilia Del Re

“Confartigianato e Fondazione CrFirenze hanno sempre creduto sul tema della comunicazione per gli artigiani – ha dichiarato l’assessore all’innovazione tecnologica di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re -.”

“L’artigiano -conclude- è bravissimo, ci sono tanti professionisti che rendono la nostra città unica nel mondo ma per farsi conoscere hanno bisogno di comunicare all’esterno e oggi lo puoi fare con gli strumenti digitali, sia per presentarsi che per vendere i loro prodotti. Per questo diventa fondamentale assisterli su questo fronte”.

Le novità dell’evento alle murate

Tra le novità dell’evento alle murate c’è la presentazione del video Supereroi di Lorenzo Baglioni che vede come protagoniste proprio le imprese artigiane di Firenze: “Volevamo raccontare la verità del mondo dell’artigianato attraverso i loro occhi – ha spiegato -. Io volevo i loro primi piani che guardano in camera, si vedranno queste carrellate di primi piani in bianco e nero. È uno dei video più potenti dal punto di vista emotivo tra quelli realizzati”.