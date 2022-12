Stefano Massini: debutta a firenze ‘L’interpretazione dei sogni’

Firenze, Stefano Massini debutta in prima nazionale, aprendo la stagione 2022/2023 del Teatro della Pergola, con L’interpretazione dei sogni. In scena dal 14 al 18 dicembre.

Lo spettacolo di Stefano Massini, liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud, propone un variopinto mosaico di personaggi che, narrando i propri sogni, compongono una sinfonia di visioni e di possibili interpretazioni, in cui il pubblico si riconosce e ritrova.

Prima di Firenze, L’interpretazione dei sogni è in anteprima al Teatro Era di Pontedera il 10 e l’11 dicembre. Dopo il debutto in Toscana, lo spettacolo andrà poi in scena a Bolzano, Rovereto e Bologna, per giungere infine, da ottobre 2023, anche a Milano, Torino e Roma.

“Questo non è uno spettacolo qualunque – ha affermato Massini – questo per me è veramente uno spettacolo importante che mi consente di portare a casa il tentativo di far riflettere e appassionare le persone al fatto che quando chiudono gli occhi inizia una spettacolo al loro interno. Raccontare a teatro ciò che accade dentro di noi non è secondario, è importante e va ascoltato, è un’esperienza fenomenale che mi riempie di gioia”.

“Sono profondamente coinvolto e appassionato – aggiunge – dopo 12 anni di lavoro su Freud arrivo a coronare la discesa nella psiche e lo faccio nel luogo che da sempre mi è più caro, ovvero il teatro”.

Il debutto di Stefano Massini alla Pergola, come spiega il teatro in una nota, coincide con l’inaugurazione del palcoscenico della sala Grande del Teatro dopo l’imponente piano di riqualificazione statica e sismica degli ultimi mesi con un investimento di oltre 2,5 milioni con 70 maestranze impiegate per una riqualificazione complessiva del Teatro durata 10 anni.