Scandicci, Piazza Repubblica: al via i lavori di riqualificazione del giardino

Scandicci, in piazza Repubblica il primo giardino nella storia della città, al via i lavori di completa riqualificazione: chiusura da lunedì 12 dicembre.

Presto il giardino di piazza Repubblica nel centro cittadino, il primo realizzato nella storia di Scandicci, sarà completamente riqualificato con un grande parco giochi per bambini over 8, un’area piccoli e la pista per bici. Per questo motivo da lunedì 12 dicembre 2022 l’area di verde pubblico attrezzato sarà chiusa al pubblico in modo da poter iniziare i lavori.

Lavori nell’ambito dell’intervento più generale di sempiedonalizzazione De Amicis Aleardi che porterà alla realizzazione di una passeggiata unica cittadina da piazza Resistenza a piazza Matteotti. Al termine dei lavori il giardino integralmente rinnovato si affaccerà proprio sul nuovo tratto di passeggiata del centro.

“E’ stato il primo giardino pubblico realizzato a Scandicci, ne rispetteremo la tradizione mantenendo la pista per le bici ma al tempo stesso lo valorizzeremo con un segno di riconoscibilità forte, un gioco per bambini più grandi di 8 anni che si svilupperà in altezza e sarà visibile a distanza – ha detto l’assessora ai Parchi e al Verde pubblico Barbara Lombardini – circoscriveremo inoltre un’area ben protetta per i giochi dei più piccoli.”

“Come adesso -conclude-, e ancora di più, porremo il massimo dell’attenzione alla sicurezza di bambine e bambini che lo frequenteranno, scegliendo giochi di ultima generazione, mettendo al suolo gomma colorata e tridimensionale antiurto, e mantenendo le recinzioni laddove necessario per i più piccoli”.

L’investimento di riqualificazione

L’investimento per la riqualificazione del giardino pubblico di piazza Repubblica rientra nello stanziamento di 2,041 milioni di euro da quadro economico per il progetto di semipedonalizzazione De Amicis Aleardi, i cui lavori sono iniziati all’inizio di questo autunno.

Il nuovo grande gioco avrà posizione centrale all’interno della pista, sarà alto circa otto metri, avrà scivoli e salite, con una struttura a castello che però si differenzierà da quelle che si trovano in altre aree giochi cittadine proprio per segnare l’importanza del primo giardino pubblico nella storia di Scandicci.

I giochi per bambini da 3 a 7 anni saranno invece posizionati in un’area adiacente con gomma colata colorata e 3D, con l’obiettivo di rendere il giardino il più aperto possibile ad una frequentazione differenziata per età, con il massimo della sicurezza per tutti.

Novità anche per quanto riguarda gli aspetti vegetativi: i pini, gli ippocastani, i tigli, il frassino, l’amolo e alcune siepi attualmente presenti e incompatibili con una una presenza sicura nel futuro assetto del giardino, saranno sostituiti con due piante di magnolia grandiflora, due pyrus calleryana, due querce piramidali, e due liriodendrdron tulipifera, conosciuti anche come alberi dei tulipani.