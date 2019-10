Concorsi truccati: docenti indagati relatori seminario a Firenze

Cinque docenti di diritto tributario indagati nell’inchiesta “Università bandita” saranno i relatori del corso di aggiornamento sul ‘giusto processo tributario’, lo rende noto Il Fatto Quotidiano. L’evento, che si terrà il 15 novembre, sarà ospitato dall’Università fiorentina nella sede di Villa Ruspoli ed è organizzato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La notizia della partecipazione dei cinque docenti arriva a pochi giorni dall’udienza preliminare, fissata per il 25 ottobre. In tale data il gup di Firenze dovrà decidere sul rinvio a giudizio nei loro confronti e nei confronti degli altri indagati. I docenti indagati la cui presenza è stata annunciata al corso sono Eugenio Della Valle, Roberto Cordeiro Guerra, Stefano Dorigo, Lorenzo Del Federico e Alessandro Giovannini. Va comunque precisato che su di loro al momento non grava alcuna misura cautelare.

Da parte sua, l’ateneo fiorentino precisa di non essere l’organizzatore dell’evento, ma di averlo ospitato in una delle sedi come spesso avviene per iniziative analoghe. L”elenco dei temi trattati e quello dei relatori ricadono inoltre nella libera scelta degli organizzatori. Sempre secondo l’università, inoltre, il rettore Luigi Dei non è stato invitato a portare i saluti e non parteciperà all’iniziativa.

“Il mio impegno didattico in ambito universitario non è mai venuto meno e prosegue con l’impegno, la serenità e l’entusiasmo di sempre”, ha dichiarato il professor Roberto Cordeiro Guerra. “Ho sempre agito – continua – seguendo l’ineludibile dettato dell’autonomia scientifica posta a fondamento del mio ruolo di docente universitario, valorizzando e coltivando le competenze e il talento dei miei allievi”.

Il servizio di Sara Carullo