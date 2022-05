Comuni e Regione al lavoro per masterplan Parco della Piana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:31 Share Share Link Embed

Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, dopo una riunione con il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, di Firenze Dario Nardella e con l’assessore all’urbanistica di Campi Bisenzio Giovanni Di Fede. Giani: “Parco e aeroporto progetti complementari”

La riunione di stamattina sul parco della Piana fiorentina “è stata proficua e importante, dovremo assegnare un incarico per arrivare a un masterplan del parco in modo che sia previsto non solo cosa si deve vincolare o non fare per garantire l’ecologia di questa area, ma anche ciò che dobbiamo fare. Nel parco ci dovrà essere un maneggio con i cavalli, piste ciclabili e strade bianche, ci dovrà essere il centro di educazione e indirizzo per la biodiversità del parco, magari realizzato con materiale ecocompatibile”.

Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, dopo una riunione con il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, di Firenze Dario Nardella e con l’assessore all’urbanistica di Campi Bisenzio Giovanni Di Fede.

Rispondendo poi a chi gli chiedeva se parco e aeroporto siano due progetti complementari, Giani ha risposto che “dovranno trovare armonia. Ritengo sia una cosa da fare perché lo devo ai cittadini che mi dicono che oltre alla pista sia lavori affinché ci sia il parco così che faccia da cerniera tra pista e aree intorno. Credo che sia il momento di trasformare questo slogan, se ne parla da 30 anni, in qualcosa di concreto. Un luogo dove si possa passeggiare o andare in bici, fermarsi a guardare la natura, con famiglia e amici, e ci si possa sentire orgogliosi di visitare il parco della Piana”.