Comune di Bagno a Ripoli noleggia e sperimenta un parco skateboard

Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, il comune della città toscana, fa sapere che il primo ‘skatepark’ cittadino sarà aperto in via sperimentale dal mese di marzo nell’arena del giardino Silvano Campeggi ai Ponti in via Roma.

Lo skatepark avrà rampe, muretti e rail per eseguire salti e ‘trick’. La struttura è stata noleggiata dal Comune in via sperimentale per tre mesi fino alla fine di maggio.

“Un piccolo grande sogno che si realizza – commenta l’assessore alle politiche giovanili Francesco Pignotti -. Era richiesto da tempo da tanti ragazzi e ragazzi del territorio, che abbiamo ascoltato e su cui ci siamo messi al lavoro. Adesso è pronto a diventare realtà. Sarà uno spazio per gli skater ma anche un nuovo luogo di aggregazione, inclusione e socialità per tutti giovani del nostro comune e non solo”.

L’apertura della struttura coinciderà con un pomeriggio di festa, con il supporto e il contributo della cooperativa sociale Coop.21. Le strutture a fine maggio lasceranno spazio al tradizionale chiosco estivo. Obiettivo dell’amministrazione, se la fase sperimentale si chiuderà positivamente, è di rendere lo skatepark una struttura fissa trovandogli collocazione.

Alcuni skater ripolesi, coinvolti anche nella Consulta dei giovani di Bagno a Ripoli, soprintenderanno al montaggio delle strutture. Che a fine maggio lasceranno spazio al tradizionale chiosco estivo. Obiettivo dell’amministrazione, se la fase sperimentale si chiuderà positivamente, è quello di rendere lo skatepark una struttura fissa trovandogli collocazione.