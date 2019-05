Comunali: Livorno; Romano(Pd), punito malgoverno di Nogarin

“Nelle comunali di Livorno Luca Salvetti conquista un primo posto di grandissimo peso, grazie all”umiltà e alla passione con cui ha saputo parlare alla città insieme alla coalizione che ha costruito con il Pd e con le altre forze di centrosinistra. I livornesi hanno punito cinque anni di malgoverno e di arroganza di Filippo Nogarin, mostrando grande amore per il futuro della propria città. Ora la sfida si sposta al ballottaggio del 9 giugno, dove sarà fondamentale unire tutte le forze democratiche di Livorno contro la minaccia di una destra che qui presenta il suo volto più settario ed estremista”. Lo afferma il deputato Pd livornese Andrea Romano.

“La rinascita civile della città, la sfida per il lavoro e per la ripresa economica passano da qui – aggiunge Romano in una nota -: dalla conferma della grande fiducia che oggi è venuta a Luca Salvetti, dal voto di coloro che oggi hanno votato altre formazioni di sinistra e anche da parte dei tanti che cinque anni fa avevano scommesso sulle promesse di rinnovamento del Movimento Cinque Stelle”.