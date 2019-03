Comunali Firenze, Lega: “entro settimana ufficialità candidatura Bocci”

Susanna Ceccardi, coordinatore Lega in Toscana, “buone chance in tutti i 3 capoluoghi toscani al voto”.

Per Ubaldo Bocci a candidato sindaco di Firenze “manca ancora l’ufficialità che arriverà entro la fine della prossima settimana”. Lo ha detto il coordinatore della Lega in Toscana, e sindaco di Cascina (Pisa), Susanna Ceccardi parlando ai microfoni di Radio Toscana.

“In Toscana, come in altre regioni rosse, la Lega si sta affermando nei quartieri più rossi – ha osservato Ceccardi – e dove la sinistra radicale aveva maggiori consensi. Questo è un dato sicuramente da osservare: significa che la sinistra ha lasciato uno spazio elettorale e ha abbandonato alcuni temi. Credo che in particolare nelle regioni rosse abbiamo una grande opportunità di svoltare il governo del territorio perché la Lega si occupa di temi sociali che la sinistra ha abbandonato. Su questo punteremo anche a queste amministrative”.

Rispondendo alle domande del cronista sui tre capoluoghi toscani che andranno al voto, Firenze, Prato e Livorno, Ceccardi ha sottolineato che “i sondaggi ci dicono che maggiori chance le abbiamo a Prato, che è in pole per il centrodestra, ma secondo me abbiamo chance in tutte e tre le città toscane al voto, proprio sui temi sociali” e “sulla sicurezza”.