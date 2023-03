Comunali di Siena: il centro-destra candida Fabio, professoressa in pensione

Siena, la candidata alle Comunali del centro destra ha il sostegno ufficiale annunciato da Fdi, Lega, Fi e Udc

Dopo che il candidato civico alle comunali Emanuele Montomoli, biologo, imprenditore e docente universitario ha ricevuto la sfiducia dalle forze maggiori della destra quali Fdi, Lega, Forza Italia e Udc a seguito di aver reso nota la sua appartenenza alla massoneria, è la docente in pensione Nicoletta Fabio di 61 anni ad essere il candidato a sindaco del centro-destra per le elezioni amministrative che si svolgeranno il 14 e 15 maggio.

La candidata Fabio è già nota per aver ricoperto in passato altri ruoli tra cui quello di presidente del Consorzio per a Tutela del Palio e di Rettore del Magistrato delle Contrade.”La candidatura di Nicoletta Fabio è avanzata senza perimetri chiusi – spiegano i partiti di centrodestra rendendo ufficiale la candidatura con un comunicato stampa – ma è aperta al contributo di quanti vogliano impegnarsi per il bene di Siena, ed anche di coloro che finora avevano guardato in direzioni diverse dalle nostre”. Inoltre Nicoletta Fabio, fanno sapere i quattro partiti, “dopo alcuni giorni di riflessione, dopo aver raccolto l’appello di tanti cittadini ed amici, ha generosamente deciso di offrire la propria disponibilità alla candidatura a sindaco per continuare un progetto di autentico rinnovamento e sviluppo della città mettendo sempre al primo posto l’interesse della comunità locale, la limpidezza nell’agire amministrativo, la competenza e il merito come criteri di scelta”.