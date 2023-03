Post sessista del sindaco di Grosseto contro Schlein, condanna da molte forze politiche, ma lui si difende: “La mia ironia è stata male interpretata”

Grosseto, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sui social, ha fatto un post con fotomontaggi in cui Schlein è accostata un dromedario. E sotto il commento: “Per due euro spesi per votare alle primarie Pd cosa volevate, Belen?”.

Il post ha generato indignazione del mondo politico locale: “Vili e gravi attacchi sessisti ai danni della neosegretaria Schlein” dicono dal Pd. “L’invito a chi politicamente lo circonda e lo affianca è prenderne le distanze”.

“Non è mai stata mia intenzione offendere nessuno e mai nella mia vita ho agito per denigrare qualcuno”. Prova a difendersi Colonna: “Comprendo bene cosa significhi subire battute denigranti – spiega il sindaco – perché le ho vissute e le vivo quotidianamente sulla mia persona. Ogni giorno sono bersagliato, anche sui miei profili social, per la mia fisicità oggetto di continui ‘apprezzamenti’, eppure non ho mai notato grandi indignazioni – aggiunge – Già, apprezzamenti che io giudico con ironia perché sono una persona autoironica e chi mi segue lo sa bene. Essere ironico fa parte del mio modo di essere. Una peculiarità tipica della gente della mia terra, la Toscana. Essere toscani vuol dire prima di tutto respirare ironia fin da piccoli e in questa aria sono cresciuto. Talvolta la mia ironia è stata male interpretata, come in questo caso”.

Ma le condanne per l’azione del sindaco Colonna continuano ad arrivare: “Paragonare la nuova segretaria del Pd ad un animale è di uno squallore vergognoso. Se poi a farlo è un sindaco, quello di Grosseto in questo caso, è ancora più inqualificabile. Ma che gente c’è dalle parti della destra?”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Naturalmente ora dirà che era tutto uno scherzo. Ma uno cosi – prosegue il leader di SI- dovrebbe togliere il disturbo dalle Istituzioni e rifugiarsi in una bettola. Sono curioso davvero di sapere – conclude Fratoianni – cosa ne pensa Giorgia Meloni di un suo rappresentante così”.

“Ignobili gli insulti sessisti e razzisti contro Elly Schlein. Si mantenga il confronto su livelli di civiltà e rispetto. Quelle parole indegne devono essere condannate da tutti e questa brutta pagina chiusa immediatamente”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

“Le esternazioni di Vivarelli Colonna sono indecenti, per di più pronunciate dal vertice di un’istituzione. Il fatto che lui non sia nuovo a post sessisti o denigratori è un’aggravante, non una giustificazione. Perché, come sindaco, rappresenta una comunità e quando si esprime in maniera offensiva come ha fatto ieri contro Elly Schlein, purtroppo trascina con sè il nome di Grosseto e di cittadini che siamo certi siano lontani anni luce dalle sue esternazioni”. Così Emiliano Fossi, deputato e segretario del Pd toscano. “Elly di sicuro – conclude – non si curerà delle sue parole. Vivarelli Colonna farebbe invece bene a preoccuparsi della nuova segretaria del Pd che per il centrodestra rappresenterà un bel ‘problema’”.