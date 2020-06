Commisso. bello intitolare Rialti tribuna stampa Franchi

E’ quanto scritto in una lettera inviata dalla presidenza della Fiorentina ad Associazione stampa Toscana (Ast) e Gruppo toscano giornalisti sportivi (Ussi): il presidente Rocco Commisso ha aderito dunque all’idea, suggerendo ‘di inoltrare al Comune, proprietario dello stadio, questa richiesta perche’ possano dare il benestare’.

stampa dello stadio Franchi a Firenze a Alessandro Rialti, giornalista del Corriere dello Sport-Stadio morto lo scorso 6 aprile e ‘anzi sarebbe sicuramente un bel gesto in ricordo di

E’ quanto scritto in una lettera inviata dalla presidenza della Fiorentina ad Associazione stampa Toscana (Ast) e Gruppo toscano giornalisti sportivi (Ussi): il presidente Rocco Commisso ha aderito dunque all’idea, suggerendo ‘di inoltrare al Comune, proprietario dello stadio, questa richiesta perche’ possano dare il benestare’.

Ast e Ussi, si legge in una nota, ‘hanno apprezzato la lettera del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Naturalmente Ast e Ussi si sono gia’ rivolti anche al sindaco, Dario Nardella e al Comune di Firenze nel suo complesso, Ma l’adesione del presidente Commisso ha contribuito a rafforzare l’idea che nasce dalla proposta di una larga base di colleghi che avranno sempre nel cuore Rialti. Ast e Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi

restano in attesa della determinazione del sindaco e del Comune di Firenze, ma considerano assai importante l’adesione di Commisso, il quale, in un anno di presidenza, ha saputo mostrare grande sensibilita’ nei confronti di tutta Firenze ma anche di chi s’impegna nel raccontare, giorno dopo giorno, la Fiorentina’.