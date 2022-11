Coldiretti, danni e disagi per le aziende agricole dell’Isola d’Elba a causa del maltempo

Livorno, nella provincia si è abbattuto una forte pioggia. Numerosi danni e soprattutto molti disagi per le aziende agricole elbane a causa del forte maltempo che ieri, 16 novembre, si è abbattuto sull’Isola d’Elba tra Porto Azzurro e Rio.

A dare la notizia Coldiretti Livorno che segnala cantine allagate, terreni seminati andati distrutti e il danneggiamento di alcune strade poderali che rendono impossibile accedere a diversi terreni agricoli presenti sull’Isola d’Elba. Nella sola giornata di ieri, sottolinea l’associazione in una nota, su Portoferraio sono caduti 122 millimetri di acqua secondo i dati rilevati dal Centro funzionale della Regione Toscana e tutto questo dopo mesi di siccità estrema con corsi d’acqua praticamente a secco e terreni induriti che fanno scivolare via velocemente le precipitazioni.

Per Simone Ferri Graziani, presidente Coldiretti Livorno, “le piogge abbondanti cadute in poche ore su terreni impermeabilizzati dalla siccità, unite al consumo di suolo e all’abbandono dei terreni marginali da parte degli agricoltori per ragioni diverse tra cui la presenza degli ungulati che hanno reso impossibile coltivare sono tra i fattori che hanno messo in pericolo la popolazione e le attività economiche. L’Isola, già nel recente passato, è stata teatro di alluvioni e allagamenti e così come molte altre zone della nostra provincia dove oltre 15mila residenti vivono in aree ad elevato rischio alluvioni secondo l’Ispra”.