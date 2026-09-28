Cocaina dalla Toscana al nord Italia, 14 misure cautelari

Un grammo di cocaina sequestrato nel 2023 ha permesso di ricostruire un’articolata filiera del narcotraffico che ha portato al sequestro nel complesso di 80 chili della stessa sostanza e l’esecuzione di 14 misure cautelari.
L’attività, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze e condotta dalla guardia di finanza con contributo specialistico dello Scico, è culminata nell’esecuzione di nove misure cautelari personali, nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Milano. Il provvedimento riguarda 14 persone di nazionalità straniera: nove destinatarie della custodia cautelare in carcere e cinque sottoposte ai domiciliari. Alcuni indagati sono irreperibili sul territorio nazionale. Gli sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 20.000 euro in contanti di piccolo taglio, oltre a orologi e gioielli di lusso. Il piccolo sequestro iniziale di droga ha permesso così in due anni di indagini di arrivare a individuare componenti del sodalizio criminale, basi logistiche, modalità di movimentazione e canali di approvvigionamento della droga, estesi dal territorio toscano al nord Italia e all’estero. Individuate inoltre autovetture appositamente modificate con vani occulti, utilizzati per nascondere la cocaina durante gli spostamenti.