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Lun 28 Set 2026
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ToscanaCronacaCarburanti, con sconto distributori Eni più affollati a Firenze
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Carburanti, con sconto distributori Eni più affollati a Firenze

By Redazione
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Col via alle riduzioni del costo del carburante – il prezzo del gasolio self è 2.190 euro al litro e 1.990 euro al litro per la benzina -, automobilisti in attesa, ma nessuna lunga coda stamani intorno alle 10 nei due distributori di Eni lungo via Senese a Firenze, strada in uscita dal capoluogo toscano dove si concentrano numerose stazioni per il rifornimento dei veicoli in città.

Lungo la stessa strada si trova anche un distributore Ip ma stamani non risultava essere ancora stata applicata la riduzione del costo del carburante.

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