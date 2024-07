Ferrovie, stop treni tra Grosseto e Buonconvento per lavori

Circolazione treni sospesa tra Grosseto e Buonconvento (Siena) dal 19 agosto al 21 settembre per lavori di consolidamento della sede ferroviaria e la sistemazione delle frane avvenute a dicembre 2022 tra Monte Antico e Buonconvento, sulla linea Grosseto – Siena.

Lo rende noto Rfi. Prevista una riprogrammazione del servizio, spiega una nota, con corse bus che effettueranno il percorso tra Siena e Grosseto (e viceversa) con le sole fermate di Monteroni, Buonconvento e Civitella Paganico. Tra Siena Buonconvento la programmazione rimane sostanzialmente invariata.

I lavori consistono nel consolidamento in un’area in cui il fiume Ombrone scorre in prossimità alla linea ferrata, e nella predisposizione e successiva apposizione di reti di contenimento per le frane. Durante le attività di cantiere, che prevedono un investimento di circa 4,5 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 25 tecnici, con l’utilizzo di circa due convogli ferroviari per il trasposto materiali, quattro macchine per movimento terra e un elicottero. Gli interventi consentiranno la ripresa della circolazione sulla linea alla piena velocità di tracciato.