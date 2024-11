Da Toscana 5 milioni per contenere liste di attesa dicembre

Cinque milioni di euro per contenere le liste d’attesa nelle ultime settimane dell’anno. Ad annunciarlo sono il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini.

“Vogliamo garantire continuità e ritmo alle prestazioni anche nel mese di dicembre – spiegano-. Con l’esaurirsi delle risorse autorizzate dal Governo, già tutte impegnate, rischiavamo che l’attività proseguisse a singhiozzo con ulteriori disagi per le persone. Non vogliamo che accada e per questo abbiamo autorizzato alle Aziende l’uso di 5 milioni del fondo sanitario”,

Le risorse esaurite a cui presidente e assessore fanno riferimento sono i 32milioni del fondo sanitario nazionale autorizzati dal Governo per abbattere le liste d’attesa. Risorse che in Toscana, nel 2024, hanno permesso di garantire 14.600 interventi chirurgici, 316 mila prestazioni ambulatoriali e 23 mila screening. “Non sono risorse in più – precisano – ma spazi di manovra che abbiamo utilizzato al 100 per cento per rispondere ai bisogni delle persone. Da settimane al Ministero continuano a ripetere che le Regioni non hanno speso tutte le risorse a disposizione per abbattere le liste d’attesa. Ribadiamo che non è il caso della Toscana”.

Nel 2024 l’88 per cento delle prestazioni di diagnostica (+13 per cento rispetto al 2022) e il 75,5 per cento delle visite (+4,5 rispetto al 2022) sono state erogate entro i tempi. In crescita anche i volumi di prestazioni erogate: nel 2024 sono il 6 per cento in più rispetto all’anno precedente.

“La situazione rimane difficile senza risorse – concludono Giani e Bezzini – ed una strategia per l’appropriatezza sarà sempre più complessa. Intanto noi facciamo quello che il Governo non vuole fare: mettiamo risorse sulla sanità”.