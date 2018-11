Ciatti: Nardella in Spagna a colloquio con magistrati, processo a inizio 2019

“Ho avuto rassicurazioni sull’attenzione riservata alle indagini dal fiscal competente per le indagini” ha detto il sindaco di Firenze. Che ha aggiunto: “ci è stato comunicato che l’istruttoria è nella fase conclusiva e che all’inizio dell’anno prossimo comincerà il processo”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, accompagnato dall’ambasciatore d’Italia in Spagna, Stefano Sannino, oggi a Madrid si è recato alla Fiscalia General del Estado – la pubblica accusa spagnola a livello centrale – per un aggiornamento sull’istruttoria in corso per l’omicidio di Niccolò Ciatti, il giovane fiorentino picchiato a morte sulla pista di una discoteca di Lloret de Mar.

“Porto – ha detto Nardella – la voce di Firenze sulla domanda di giustizia per Niccolò, vittima di un atto di inaudita e gratuita violenza. Per questo ho incontrato i vertici della magistratura inquirente spagnola, dai quali ho avuto rassicurazioni sull’attenzione riservata alle indagini dal fiscal competente per le indagini. Ci è stato comunicato che l’istruttoria è nella fase conclusiva e che all’inizio dell’anno prossimo comincerà il processo. Come sindaco metropolitano seguirò con tutta l’attenzione possibile ogni fase del processo per far sentire la vicinanza delle nostre comunità e per avere giustizia”. Nell’occasione il sindaco ha ricordato anche il caso dell’incidente avvenuto nel 2016 a Freginals, nel quale persero la vita 14 studentesse, sette delle quali italiane e tre toscane: Valentina Gallo di Firenze, Lucrezia Borghi di Greve ed Elena Maestrini di Grosseto.

Ma sull’omicidio di Niccolò Ciatti è previsto un altro incontro istituzionale. Domani sempre il sindaco di Firenze Dario Nardella e il sindaco di Scandicci Sandro Fallani saranno a Lloret de Mar, in Spagna. Nardella e Fallani incontreranno il sindaco di Lloret de Mar Jaume Dulsat i Rodriguez. Nardella agisce anche nella veste istituzionale di presidente della Città metropolitana di Firenze. “Il Comune di Scandicci – ha inoltre detto il sindaco Fallani -, assieme alla Città Metropolitana di Firenze, seguirà con la massima vicinanza il processo, e farà tutto ciò che è possibile per tenere alta l’attenzione su questo caso giudiziario; la città intera è al fianco della famiglia di Niccolò e di tutti i suoi cari”.