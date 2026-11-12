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Gio 12 Nov 2026
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Chiusa carreggiata sud A1 sulla Direttissima per camion in fiamme

Redazione
By Redazione

Chiuso un tratto dell’A1 Milano-Napoli Direttissima tra Firenzuola e Aglio, in direzione Firenze, per un mezzo pesante che ha preso fuoco all’altezza del km 29.

Il traffico è rimasto temporaneamente bloccato e ci sono stati oltre 7 km di coda in direzione di Firenze. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Gli utenti che da Bologna sono diretti a Firenze possono utilizzare la Panoramica, e a chi si trova già in Direttissima si consiglia di uscire a Badia ed entrare in Panoramica a Pian del Voglio. A chi ha già superato Badia è consigliato dopo l’uscita obbligatoria a Firenzuola, di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 all’altezza di Barberino di Mugello.

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