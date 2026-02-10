Controradio Streaming
MusicaInterviste"Chi ti guarderà" è il nuovo ep di ⁄handlogic. Ascolta l'intervista.
MusicaIntervisteRock ContestUscite Discografiche

“Chi ti guarderà” è il nuovo ep di ⁄handlogic. Ascolta l’intervista.

By Giuseppe Barone

La band guidata da Lorenzo Pellegrini, conosciuta da assoluta esordiente come vincitrice del Rock Contest nel 2016, ha appena pubblicato un nuovo ep. Ascolta l’intervista a cura di Pierluigi “Megahertz”.

“Chi ti guarderà?” è primo tassello di un nuovo progetto discografico degli ⁄handlogic. Un progetto che ribalta alcune cifre stilistiche della band: con una scrittura più ritmica e energica ed una palette sonora più asciutta e tagliente, la voce prende nuovo spazio con un fraseggio più denso ed espressivo. Il risultato è una raccolta di tre brani concentrata e ipercinetica, flussi di dialogo in tensione tra voce solitaria e coro, tra il vedere e l’essere visti. L’ep della band, oggi formata da Lorenzo Pellegrini (voce e chitarra), Miriam Fornari (voce, tastiere e synth), Alessandro Cianferoni (basso, cori) e Daniele Cianferoni (batteria), è stato anticipato dal singolo è “Vieni Giù” e verrà presentato, in versione live, il 13 marzo all’Ex Fila di Firenze.

⁄handlogic è un progetto experimental pop nato a Firenze nel 2016.
Sin dall’EP di esordio la band si afferma nell’underground nazionale grazie alla vittoria del Rock Contest di Controradio e a un’intensa attività live in tutta Italia.
Nel 2019 esce il primo album “Nobodypanic” (Woodworm Label) accolto all’unanimità dalla critica specializzata. Il disco porta ⁄handlogic a esibirsi nei principali festival italiani (MI AMI, Ypsigrock, Wodoo) e anche oltreconfine tra Stati Uniti, Germania e Repubblica Ceca.
Nel 2023 esce “ESSERI UMANI PERFETTI” album che segna il passaggio definitivo alla scrittura in italiano e una progressiva sperimentazione sui confini della forma canzone. La band presenta il disco con un tour in tutta Italia e riceve un invito da parte dei Verdena (conosciuti proprio alla serata finale del Rock Contest) ad aprire i loro concerti all’Alcatraz di Milano e al Palazzo dello Sport di Roma.

 

 

