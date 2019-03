Fiom Cgil: ‘Dare fiorino d’oro a Lorenzo Orsetti’

Attribuire “un Fiorino d’Oro a Lorenzo Orsetti, un partigiano del nuovo millennio”.

Questa la proposta del segretario Fiom Cgil Firenze Daniele Calosi. “‘Orso era un fiorentino di appena 33 anni – dice Calosi -. Ha scelto di andare a combattere contro il fondamentalismo islamico, affrontando una pericolosa traversata dell’Europa, per unirsi ai partigiani curdi, da sempre in lotta per la propria autodeterminazione, per la democrazia, l’eguaglianza, la libertà. ‘Orso’ non era un bandito. Era un partigiano del nuovo millennio. Penso Firenze debba rendergli onore, ricordandolo col Fiorino d’Oro per la Resistenza, per questa nuova Resistenza. Analoga iniziativa è stata lanciata sul web da Marcos Bava, amico di ‘Orso’ e candidato della lista ‘Punto e a Capo'”.