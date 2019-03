Pisa, Ciampi (Pd): ‘Campagna Lega scortata da forze dell’ordine’

26 i comuni nel Pisano in vista delle elezioni amministrative. Lucia Ciampi, deputata Pd, ha detto che le forze dell’ordine impiegate per la scorta leghista ‘verranno distolte dalla tutela dell’ordine pubblico’.

“E’ inaccettabile e gravissimo che venga militarizzata la provincia di Pisa per scortare la campagna elettorale della Lega, tenendo impegnati decine di agenti delle forze dell’ordine che non potranno quindi essere impiegati per altre importanti e necessarie azioni di pubblica sicurezza”. Lo denuncia la deputata del Pd Lucia Ciampi, che ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Il questore di Pisa su indicazione del prefetto – riferisce la parlamentare dem – in vista delle prossime elezioni amministrative che riguardano nella provincia ben 26 comuni, ha infatti disposto, a quanto sappiamo per Giuliano Terme e Calcinaia, ma molto probabilmente anche per tutti gli altri territori interessati dal voto, una capillare e continua assistenza solo alle iniziative promosse dalla Lega”. Per Ciampi, “volantinaggi, banchetti e gazebo saranno quindi ‘protetti’ da non si sa bene quale minaccia in luoghi pacifici dove non si sono mai registrati particolari episodi di violenza causati dalle differenti ideologie politiche”.

“Un utilizzo così massiccio non solo di agenti di polizia e carabinieri ma anche di polizia locale e guardia di finanza – osserva ancora l’esponente Pd -, non potrà essere impiegato in altre operazioni a sostegno dell’ordine pubblico e per assicurare sicurezza e tutela, quelle vere, ai cittadini”.

“Forse Salvini e i suoi seguaci hanno paura che i presidi della Lega possano essere anche oggetto di civili e pacate contestazioni – conclude Ciampi – visti i disastri che il governo nazionale sta causando e il massiccio uso delle forze dell’ordine, proprio come nei regimi autoritari, viene utilizzato come deterrente per sconsigliare qualsiasi tipo di dissenso”.