Pisa, droga ‘a debito’ per reclutare pusher minori, 3 arresti

Polizia scopre una gang di spaccio dietro alcune minacce ed aggressioni ai danni di minori.

Aveva allestito una rete di spaccio di droga con spacciatori giovanissimi, talvolta minorenni che poi per ‘liberarsi’ e sfuggire alle minacce erano costretti a pagare somme ingenti. Così la squadra mobile di Pisa ha arrestato in esecuzione di tre custodie cautelari in carcere, un albanese di 24 anni, da molti anni residente in città, e due complici ventenni, pisani accusati a vario titolo di rapina, estorsione, spaccio di marijuana, hashish e cocaina e porto abusivo d’armi.

L’indagine, coordinata dalla procura di Pisa, da tempo monitorava episodi di violenza, maturati in ambienti di giovanissimi, a volte poco più che adolescenti. Sono risse nei locali, aggressioni, atti di vandalismo e scorribande: sembravano singoli atti di bullismo e invece erano rappresaglie maturate nell’ambito dello spaccio. Anche grazie ai racconti delle vittime, i poliziotti hanno ricostruito che l’albanese si avvaleva di pusher pisani, spesso studenti, a volte minori. Uno straniero forniva ai ragazzi considerevoli quantitativi di droga, anche 100 grammi alla volta, per lo più hashish e cocaina, lasciando credere di poter pagare comodamente. Invece ben presto chiedeva di rientrare delle somme di denaro e se i ragazzi non erano in grado di pagare il debito li costringeva a spacciare altra droga oppure, se si rifiutavano, insieme ai due complici, li picchiava e minacciava anche con una pistola giocattolo senza tappo rosso e simile a un’arma vera.

La svolta nell’inchiesta c’è stata a fine gennaio quando sul litorale un 18enne è stato picchiato e minacciato di morte con la pistola. Inizialmente l’aggredito ha provato a negare ma poi i poliziotti lo hanno convinto a parlare. Nelle perquisizioni a casa, gli agenti hanno sequestrato circa 9.000 euro in contanti e stupefacenti pronti allo spaccio più la pistola-giocattolo.