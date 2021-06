🎧 Cgil: "Economia e occupazione del territorio" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:16 Share Share Link Embed

Firenze, si è tenuto, presso la sede della Camera del lavoro metropolitana di Borgo Greci, un convegno, organizzato da Cgil, dal titolo “Economia e occupazione del territorio, analisi dell’emergenza e ripartenza”.

Nel convegno della Cgil, c’era la presentazione di una ricerca in materia di Irpet, con Nicola Sciclone, Elena Cappellini, Tommaso Ferraresi e di una analisi dell’impatto del Pnrr sul territorio a cura di Roberto Errico di Fisac Lab nazionale.

“Il quadro che emerge dai dati economici per alcuni versi ci preoccupa, per altri ci fa capire che ci sono margini per una ripartenza, ripartenza che non deve significare che si torna a fare ciò che si faceva prima della pandemia. Urge guardare a tre cose: occupazione e qualità dell’occupazione; valorizzazione delle attività che servono ai cittadini come servizi, infrastrutture, digitalizzazione, sanità; esigenza di tenere insieme il territorio – è la posizione che è stata espressa dalla Cgil Firenze, per bocca della segretaria generale Paola Galgani -. Abbiamo nella Città Metropolitana dei territori molto diversi tra loro, dal punto di vista della manifattura ma non solo. Serve uno sviluppo omogeneo, non bisogna lasciare nessuno indietro, non devono esserci periferie, conta Firenze ma devono contare anche le altre zone della Città Metropolitana. Per questo chiediamo alle istituzioni di costruire una cabina di regia per concordare l’uso dei fondi pubblici, privati e del Pnrr: occorre una grande partecipazione dei territori e delle parti sociali. Le istituzioni non siano arbitri ma giocatori, dimostrino segno politico. Serve un nuovo modello di sviluppo, più ruolo del pubblico a scapito del mercato”.

Sono intervenuti al convegno: Mirko Lami (segreteria Cgil Toscana), Giulia Mugnai (sindaco di Figline Incisa), Alessio Falorni (Sindaco Castelfiorentino), Davide Baroncelli (sindaco Barberino Tavarnelle), Paolo Omoboni (sindaco Borgo San Lorenzo), Federico Gianassi (assessore attività produttive Comune di Firenze). Ha coordinato i lavori Elena Aiazzi (segreteria Cgil Firenze), li ha conclusi Paola Galgani (segretaria generale Cgil Firenze).

In podcast l’intervista a Paola Galgani, segretaria generale Cgil Firenze, a cura di Gimmy Tranquillo.