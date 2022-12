Cgil e Fp: “Sbagliato aprire Palazzo Vecchio a Natale”

Toscana i sindacati Filcams Cgil Firenze e Fp Cgil Firenze si dicono contrari all’apertura straordinario di Palazzo Vecchio per Natale

I sindacati Cgil e Fp sostengono che la decisione presa dalla giunta comunale di Firenze in merito all’apertura del Museo di Palazzo Vecchio a Natale abbia aperto un dibattito sul modo di fruizione culturale.

I sindacati continuano a ritenere la scelta dell’amministrazione uno sbaglio perché “non aggiunge niente, anzi rischia di oscurare, l’ampia ed importante offerta culturale programmata da tempo e che vede numerose iniziative per tutte le festività fino alla domenica del fiorentino del giorno 8 gennaio.”

Secondo Cgil e Fp “la logica del sempre aperto è sbagliata tanto nell’offerta del consumo commerciale quanto in quella culturale.” I due sindacati si rivolgono non solo al piano dei diritti dei lavoratori ma anche al piano economico e sociale in quanto, secondo loro, questa “logica non produce certo quel valore aggiunto.”

Le conclusioni dei due sindacati

“Questa vicenda – proseguono i sindacati – ci dice anche delle condizioni del lavoro in città, perché se l’amministrazione comunale ritiene che i servizi culturali siano essenziali e fondamentali come leva per il turismo, anche per non incorrere in una contraddizione logica, è necessario un investimento che rafforzi la gestione diretta da parte del Comune e migliori le condizioni materiali delle lavoratrici e dei lavoratori.”

“Il sindaco Nardella -dicono- peraltro ha dichiarato che si impegnerà ad approfondire la questione del trattamento salariale dei lavoratori, a prescindere dalle festività e dalla novità dell’indennità aggiuntiva che il sindacato ha ottenuto per tutti i lavoratori (Rear e Muse) in questa occasione”.

“Noi pensiamo – conclude la nota – che questa discussione vada avviata subito già nella fase di trasformazione dell’Associazione Muse in Fondazione, e prima della prossima gara di appalto dei servizi di sorveglianza, così come è necessario un confronto preventivo con l’amministrazione comunale sulle prossime aperture nei giorni festivi”.