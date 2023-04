‘Cerchi Anti Violenza’ è il nuovo progetto contro la violenza di genere promosso da Polizia e The Circle Italia

La campagna è volta a sensibilizzare e formare quante più fasce eterogenee di pubblico, diffondendo un nuovo modo di pensare e di agire sempre più cosciente.

Il protocollo d’intesa tra la Direzione centrale anticrimine firmato dalla Polizia di Stato insieme a The Circle Italia onlus è intitolato ‘Cerchi Anti Violenza’. Si tratta di un progetto composito e destinato a diverse fasce di pubblico. Comprenderà appuntamenti di formazione per operatori del settore impegnati sul campo, ma anche dei momento di sensibilizzazione per studenti delle scuola superiori punti informativi destinati ai cittadini.

Le due città protagoniste del percorso sono Bologna e Napoli. The Circle e Polizia si impegneranno a rendere più grande il progetto anche attraverso una campagna di sensibilizzazione volta ad implementare la prevenzione della violenza contro le donne, diffondendo un nuovo modo di pensare e agire sempre più informato, sensibile ed attento.

“La violenza contro le donne – afferma la Polizia – va combattuta con informazioni corrette e i giusti strumenti, come l’ammonimento del questore e il protocollo Zeus, due mezzi che, operando sinergicamente, si sono rivelati estremamente efficaci nell’interrompere il cosiddetto ciclo della violenza, prevenendo le recidive e salvando vite umane: negli ultimi due anni, in nessun caso l’autore di femminicidio era stato precedentemente destinatario dell’ammonimento del questore”.

“Scopo di questo protocollo – afferma Francesco Messina, direttore centrale Anticrimine della Polizia – è soprattutto sensibilizzare sull’esistenza di strumenti e istituti idonei a garantire la difesa della donne. Informare l’opinione pubblica e, altresì, formare gli addetti ai lavori per ottimizzare l’efficacia dell’azione di prevenzione contro la violenza di genere. L’impegno della Polizia di Stato e di The Circle Italia onlus è massimo e consentirà di progredire sulla strada, ormai imboccata, che conduce non solo al contenimento, bensì anche all’eradicazione del triste fenomeno della violenza contro le donne”.

“Perché nessuna vittima si senta sola. Perché ciascuno possa fare la propria parte. Combattere la violenza, parlare di violenza, diffondere una cultura diversa, fare la nostra parte. Con questo spirito e con senso di responsabilità hanno lavorato le donne di The Circle Italia arrivando a definire la collaborazione con Polizia di Stato, una collaborazione che ci riempie di orgoglio”, ha detto da parte sua Adelaide Corbetta, presidente The Circle Italia onlus.