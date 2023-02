Movimento 5 Stelle aderisce alla manifestazione ‘No alla violenza squadrista’, del 4 marzo

Firenze, anche il Movimento 5 Stelle toscano aderisce al corteo in difesa della scuola e della Costituzione organizzato dalle federazioni sindacali nazionali della scuola per il 4 marzo.

“Aderiamo con forza al corteo”, per “difendere i valori della nostra Costituzione e dell’antifascismo, principi su cui anche la nostra scuola pubblica è fondata – si legge in una nota del Movimento 5 Stelle firmata dalle consigliere regionali Irene Galletti e Silvia Noferi e dai deputati toscani Riccardo Ricciardi e Andrea Quartini -. La gravissima aggressione avvenuta al liceo Michelangelo di Firenze, che ha colpito non solo i nostri ragazzi, ma l’intera comunità educativa, non deve restare senza un sostegno attivo da parte di chi condivide questi valori. Si è trattato di una violenza inaccettabile, che non è stata interpretata con la giusta sensibilità dal governo nazionale, ma che va condannata senza mezzi termini”.

“Le inaccettabili esternazioni del ministro Valditara riguardo la lettera della preside Savino ai suoi studenti e alle loro famiglie – prosegue il M5s toscano – ci confermano poi quanto in questi momenti sia ancora più necessario ribadire i valori che animano la scuola, fondati appunto anche su Costituzione ed educazione all’antifascismo. La scuola rappresenta il luogo in cui si coltivano la conoscenza, il rispetto delle differenze e la formazione delle coscienze critiche. È un’istituzione fondamentale per il nostro paese”: “Per questo, invitiamo tutti i cittadini e tutta la nostra comunità toscana a partecipare alla manifestazione, per affermare con forza i valori che uniscono il nostro Paese e per dire no alla violenza e all’odio”.