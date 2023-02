‘Priorità alla Scuola’: “Orgogliosi manifestazione sull’onda delle decine di migliaia di firme raccolte”. “Chiediamo: dimissioni dei ministri Valditara e Piantedosi”

Firenze, ‘Priorità alla Scuola’ si dice “felice e orgogliosa di veder raccolto l’auspicio formulato giovedì scorso, sull’onda delle decine di migliaia di firme raccolte in solidarietà alla preside Annalisa Savino, di una nuova grande manifestazione antifascista a riempire le strade di Firenze”.

“Sabato scenderemo in piazza con lo spirito del 25 aprile 1994, con il nostro programma per una scuola pubblica laica e solidale, che portiamo avanti dal 2020, sostenendo la necessità di riformare una legge sulla cittadinanza di impianto fascista, e con una richiesta precisa: le dimissioni dei ministri Valditara e Piantedosi, per il loro comportamento e le loro dichiarazioni, irresponsabili e proterve”. È quanto afferma in una nota ‘Priorità alla Scuola’ che rivolge anche un “appello a partecipazione alla manifestazione antifascista di Firenze” del 4 marzo prossimo, organizzata a seguito dell’aggressione al liceo Michelangiolo di Firenze.

‘Priorità alla Scuola’, si legge sempre nella nota, “si dichiara felice e orgogliosa di veder raccolto l’auspicio formulato giovedì scorso, sull’onda delle decine di migliaia di firme raccolte in solidarietà alla preside Annalisa Savino, di una nuova grande manifestazione antifascista a riempire le strade di Firenze”. ‘Priorità alla Scuola’, conclude la nota, “vuole una scuola democratica e antifascista e perciò aperta, solidale, umana: antirazzista. Appuntamento in piazza Santissima Annunziata, da dove il corteo” fiorentino partirà alle 15 del 4 marzo.