Forza Nuova diffonde volantino omofobo contro sindaco di Lajatico

Lajatico, in provincia di Pisa, polemica per un volantino di stampo omofobo diffuso da Forza Nuova e rivolto al sindaco del piccolo comune della Valdera Alessio Barbafieri.

Nel volantino di Forza Nuova c’è scritto: “Lajatico ha bisogno di figli non di omosessuali”. I sindaci della Valdera, in una lettera comune, condannano “con fermezza e indignazione il volantino omofobo diffuso da Forza Nuova nel nostro territorio nel quale viene attaccato il sindaco di Lajatico e lo consideriamo un gesto vergognoso e inaccettabile. Il nostro territorio è caratterizzato da un forte senso di comunità e rispetto per la persona e non tollereremo che questi valori vengano calpestati da forze politiche che provano in qualunque modo a seminare odio e divisione”.

I sindaci annunciano un’iniziativa stasera, alle 21, al teatro di Lajatico “per esprimere vicinanza politica e umana al primo cittadino”.

Per l’assessore regionale Alessandra Nardini il messaggio contenuto nel volantino è “schifoso, assolutamente incompatibile con una comunità civile e democratica, intriso di violenza e omofobia. Tutte le istituzioni e le forze politiche, inclusa la destra democratica, si uniscano in una condanna netta e unanime e nella difesa dei più basilari valori e principi”.

“Questo ennesimo episodio – aggiunge – pone ancora una volta una questione che non può più essere ignorata e rimandata, ossia la necessità democratica di sciogliere i movimenti neofascisti”. Solidarietà al sindaco Barbafieri anche dalla Cgil di Pisa.

“Esprimiamo preoccupazione per il dilagare di un clima omofobo, razzista e fascista – sottolinea il segretario della Cgil di Pisa Alessandro Gasparri – verso il quale non possiamo rimanere indifferenti, ma che continueremo a combattere con fermezza con tutti i mezzi democratici che abbiamo a disposizione. Come Cgil abbiamo chiesto da tempo, e continueremo a chiedere, lo scioglimento di tutte le organizzazioni neonaziste e neofasciste in modo da affermare e realizzare i valori della nostra Costituzione”.